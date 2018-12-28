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Пушилин похвастался, что "помешал" Украине продлить военное положение

28.12.2018 08:47
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Пушилин похвастался, что "помешал" Украине продлить военное положение

Главарь ОРДО Денис Пушилин заявил, что «эффективная работа разведки ДНР и местных СМИ» якобы помешала Украине продлить военное положение. Об этом он заявил в ходе «прямой линии» с жителями Донбасса.

Пушилин отметил:

«Все возможные варианты, все механизмы продления военного положения мы озвучили. Наши средства массовой информации и наша разведка работали оперативно. То есть можно сказать, что мы выбили карты из рук, нарушили планы Киева. Своевременное информирование населения ДНР о готовящемся наступлении со стороны ВСУ заставило Украину отказаться от полномасштабного наступления».

 

Источник: donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, военное положение, ДНР, Пушилин, ОРДО
 
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