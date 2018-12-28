Пушилин пообещал пересчитать пенсии с учетом выслуги лет сверх минимального стажа

28.12.2018 07:20

Пенсии жителей ОРДО якобы будут пересчитаны с учетом выслуги лет сверх минимального стажа. Об этом заявил главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин во время «прямой линии».

Отвечая на вопрос о пенсиях, Пушилин сообщил, что «пенсионный фонд» разрабатывает специальный подход для решения вопроса о повышении пенсий.

«Насколько я знаю, Пенсионным фондом разрабатывается сейчас дифференцированный подход. Имеется в виду, в плане повышения пенсий. Следующее повышение пенсий будет происходить исходя из страхового стажа», — сказал Пушилин.

Источник: https://donpress.com