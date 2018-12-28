Пушилин "присоединяет" "ДНР" к России: новый указ на 2019 год

28.12.2018 14:15

​Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин решил сделать подарок России и объявить 2019 год годом русского языка в "ДНР".

Соответствующее заявление главарь боевиков сделал в Донецке, вызвав возмущение и насмешки пользователей социальных сетей.

Указ Пушилина выглядит еще более бездарно и глупо на фоне ситуации, которая в целом сложилась на оккупированной части Донбасса спустя 4 года после начала российской оккупации. На это обратил внимание известный украинский журналист Денис Казанский, уехавший из Донецка после начала войны.

"Денис Владимирович, что делать? Регион разорен, продукты дорожают, в магазинах нет муки, заводы стоят, урожай гниет на полях! - Хм, а давайте объявим 2019-й год годом русского языка! - Гениально!" - с сарказмом комментирует инициативу Пушилина журналист. При этом пользователи социальных сетей также с иронией комментируют желание Пушилина угодить российским властям.

Напомним, одиозный террорист пригрозил Киеву тысячами российских военных, которые ждут отмашку, чтобы приехать на Донбасс.



Источник: www.dialog.ua