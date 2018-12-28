«Укрепили оборону»: ВСУ заняли на Донбассе важный рубеж

28.12.2018 13:45

Защитникам территориальной целостности Украины удалось успешно завоевать позиции и организовать надежную оборону на стыке населенных пунктов Зайцево и Гладосово в Донецкой области.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. По его словам, подразделения отдельной механизированной бригады ВСУ удерживают подступы к Горловке.



«Для повышения устойчивости обороны, подразделения заняли выгодный для оборонительных действий природный рубеж в полосе обороны бригады и оперативно, в условиях непосредственного соприкосновения с противником, провели инженерное оборудование позиций. Укрепления оборудованы на господствующей высоте, что позволяет контролировать местность на данном участке и не допустить прорыва противника в направлении Новолуганского», — написал он.



Напомним, что в ходе боевых действий на Донбассе 27 декабря один пророссийский боевик был уничтожен, двое получили ранения и еще один оказался в плену.