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Архив - Донецкая область

В Иловайске совсем не осталось детских врачей. Ситуация критическая

28.12.2018 17:01
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В Иловайске совсем не осталось детских врачей. Ситуация критическая

Во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области ситуация с медицинской помощью с каждым днем всё больше ухудшается. Так, совсем без детских врачей остался временно оккупированных н.п. Иловайск. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

В населенных пунктах на временно оккупированных территориях Донецкой области ситуация с доступом населения к медицинской помощи с каждым днем становится всё хуже. Так, во временно оккупированном Иловайске умер последний детский врач. Однако, оккупационные «власти ДНР» это не волнует.

Теперь, по распоряжению «министра здравоохранения ДНР» Ольги Долгошапко, два дня в неделю — по средам и пятницам — в город будут приезжать врачи из временно оккупированного Харцызска. По понедельникам и вторникам вести прием будут приезжать сотрудники из «медицинского университета им. Горького». При этом в срочных случаях медицинскую помощь должна оказывать «скорая помощь», но учитывая массу местных нюансов вроде комендантского часа и количества бригад «скорой помощи», неизвестно, насколько помощь будет «скорой».



Теги: Украина, Донбасс, Иловайск, дети, врачи, ДНР, ЛНР
 
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