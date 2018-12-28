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В Мариуполе «Хрюшки» и «Санты» выйдут на 5-километровый новогодний забег
Новый год в Мариуполе стартует веселым забегом – «беглецы» в праздничных костюмах одолеют 5 км. Энтузиасты и любители здорового образа жизни соберутся 1 января у городской елки, чтобы ярко начать 2019-й.
К участию приглашают всех мариупольских Санта-Клаусов, новогодних Зайчиков, Снежинок и Хрюшек на большой хоровод вокруг Театрального сквера и елки.
Как рассказал MRPL.CITY инициатор сборов Борис Швецов, идея новогоднего забега пришла к нему во время одной из пробежек в Театральном сквере.
«Я бегаю на работу и с работы в качестве тренировки. Когда отреставрировали центр города, стало очень удобно бегать вокруг драмтеатра. Недавно там был концерт, и я подумал, что было бы неплохо сделать такой прикольный забег. Поделился с друзьями, они поддержали идею», - отметил Борис Швецов.
По его словам, ранее он организовывал велосипедные мероприятия, а мысль пробежаться с мариупольцами 1 января пришла ему впервые.
«Спорт не главное, важнее все-таки праздник, поэтому зовем на забег в костюмах. Бежать будем все вместе», - пояснил Борис Швецов.
В новогоднем забеге по праздничному центру Мариуполя могут участвовать все независимо от возраста и спортивных навыков, наличие костюмов обязательно. В планах организаторов - по окончании забега попробовать на ярмарке плов мариупольского кузнеца Демьяна Сушкина.
Регистрироваться для участия в новогоднем забеге желающим не нужно, достаточно прийти 1 января к 14:00 к городской елке у драмтеатра.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, Мариуполь, новый год, забег
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