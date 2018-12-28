В Мариуполе пенсионер получил огнестрельное ранение

28.12.2018 10:02

Из собственных источников местным журналистам стало известно, что 71-летний пенсионер получил огнестрельное ранение в голень. Сообщается, что мужчина рвал траву во дворе своего частного дома по улице Мамиа-Сибиряка в Кальмиусском районе.

Инцидент произошел в среду, 26 декабря около полудня. Откуда и кто стрелял в пенсионера неизвестно. Пострадавшего доставили в городскую больницу №1.

Официальных комментариев по данному происшествию пока нет.

Источник: https://zi.dn.ua