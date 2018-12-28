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Архив - Донецкая область

В неконтролируемом пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ полностью прекращено движение

28.12.2018 15:45
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В неконтролируемом пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ полностью прекращено движение

В некоторых временно неконтролируемых пунктах пропуска на границе РФ и временно оккупированных территорий Луганской области полностью прекращено движение. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 26 декабря 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«Пребывая на пешеходном пункте пропуска на границе неподалеку от н. п. Новоборовицы (79 км к югу от Луганска) в течение около 20 минут, команда СММ не зафиксировала людей, которые бы входили в Украину или выходили из нее».

 



Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, пункт пропуска
 
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