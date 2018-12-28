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Архив - Донецкая область

В ОРЛО на три дня отменят «комендантский час»

28.12.2018 13:05
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В ОРЛО на три дня отменят «комендантский час»

В онеподконтрольной украинскому правительству части Луганской области в новогоднюю и рождественскую ночи будет отменен «комендантский час». Соответствующий «указ» издал главарь «ЛНР» Леонид Пасечник.

По информации, ограничения на передвижения в ночное время не будут действовать с 23.00 31 декабря 2018 года до 04.00 1 января 2019 года, а с 23.00 6 января до 04.00 7 января 2019 года.

До этого об отмене комендантского часа на новогодние праздники сообщили и главари «ДНР».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, комендантский час, ЛНР, ОРДЛО
 
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