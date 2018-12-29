Боевики нарушили новогоднее перемирие

29.12.2018 10:24

В течение текущих суток враг открыл огонь из гранатометов по позициям Объединенных сил.

Несмотря на проведение Новогодних и Рождественских праздников в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, согласно договоренностей, достигнутых трехстороннего контактной группой по введению командованием Объединенных сил бессрочного режима "тишина" на всей линии боевого соприкосновения с боевиками в течение текущих суток враг открыл огонь из гранатометов по позициям Объединенных сил вблизи поселка Железное на Горловском направлении.

В течение же 28 декабря боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного минского соглашениями. Об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.

"В частности, враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил вблизи поселков Новотошковское и Гнутово на Луганском и Мариупольском направлениях. Также, позиции наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Болотенное, Станица Луганская на Луганском направлении, вблизи поселков Славное, Тарамчук, Опытное, Пески на Донецком направлении, в районе населенных пунктов Павлополь, Гнутово, водяное на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным разведки, 28 декабря один оккупант был уничтожен и двое ранены", - сообщили в пресс-центре.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Источник : https://www.segodnya.ua