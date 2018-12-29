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Медработников в ОРДЛО обязали пройти военную подготовку
Российское командование на Донбассе привлекает медперсонал к участию в военных учениях. Такой информацией располагает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Сообщается, что врачей и медсестер гражданских медицинских учреждений в ОРДЛО обязывают пройти двухнедельное обучение на базе медицинских подразделений в так называемых 1 и 2 АК («ДНР» и «ЛНР» соответственно).
После завершения подготовки медики получают военные билеты с припиской к так называемым «военным частям». Кроме того, их предупреждают об ответственности в случае неприбытия к месту «службы» после получения вызова.
В то же время, наблюдается увеличение случаев самовольного ухода с мест занятий гражданских лиц, привлекаемых к прохождению военной подготовки. По данным разведки, 27 декабря по сигналу «Кольцо» начаты тренировки по розыску людей, исчезнувших вместе с оружием.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, ОРДЛО
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