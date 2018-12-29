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Последние вздохи народной республики
За 5 лет войны на Донбассе так и не удалось сформировать молодую “народную республику”. Кризисы, наступавшие один за другим вперемешку с боевыми действиями, полностью уничтожили инфраструктуру, а предприятия, которые хоть как-то функционировали, были отжаты лидерами местных бандформирований или властью “республики”. Отсутствие конкретного курса развития, коррупция и мародерства сделали свое дело.
Любые попытки изменить положение путем смены власти не приносят никаких результатов. Сильным ударом стало и то, что Россия из-за санкций перестала активно поддерживать оккупированный ею регион с отказом признания, бросив на произвол судьбы обнищавший народ. Только спустя нескольких лет часть населения поняла, что никакой “народной республикой” тут и не пахнет, собрав чемоданы покинула Донбасс. Сейчас в “ДНР” остались фанаты “русского мира”, члены бандформирований, пенсионеры и гражданское население, у которого нет возможности уехать. Последние, чтобы хоть как-то выжить в угнетающих условиях, без выплат пенсий, зарплат, отсутствии медицинского обеспечения и при космических ценах вынуждены каждый день пересекать линию разграничения и ездить на территорию Украины. Но местные власти и тут нашли способ наживы. По их приказу боевики “ДНР” и российские оккупанты на блокпостах временно оккупированной территории Донецкой области продолжают творить беспредел, блокируя выезд с оккупированных территорий. Мирных граждан заставляют часами ждать на морозе на блокпостах, пока наемники соизволят их пропустить.
Террористы штучно создают огромные очереди перед окончанием работы своего блокпоста и отправляют всех людей в сторону подконтрольной Украины. Аналогичная ситуация и со въездом на территорию “ДНР”, подвергая опасности мирных граждан, заставляя их ждать по 5-6 часов в серой зоне. Есть место случаев, когда люди пытаясь проехать блокпосты, оставались ночевать там. И даже, казалось бы, кардинальные перемены, связанные с переделом “власти” в “республике”, не исправили эту ситуацию. Еще больше началась борьба за дележ бизнеса. Что касается боевиков, то коррупционная составляющая на их блокпостах уже давно не вызывает недоумения или возмущений. Это является одним из маркеров восприятия самой группировки “ДНР”, когда даже жители в оккупации воспринимают взятки на постах боевиков само собой разумеющееся, как наследие предыдущей власти.
Источник : https://news.dn.ua
Теги: Донбасс, коррупция, республика
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