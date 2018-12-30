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Фашик Донецкий: Топ 5 новостей 2018 года на оккупированных
2018 год фактически все. Многие подводят итоги. Чем запомнился мне 2018-й? Та фактически ничем. Хотя... Вру, есть моменты, которые на оккупированных были знаковыми.
Новость года номер 1- смерть захараста. О том,что это посмешище сдохло писали все и на каждом заборе. Самое прекрасное то, что вата наконец-то поняла простую вещь: неважно, что у тебя кум сурков, итог у тебя один- 2 метра под землю и театр в Донецке. Тчк.
Отключение мтс. Тотальный пиздец со связью- это та новость, которая даже вату ткнула мордами в дерьмо: жадность оккупационных властей не имеет границ вообще и в принципе. Ну а быдло должно страдать и стоять в очередях, ибо ташкент хочет денег. Пеникс как был так и остался аналогом бобровой почты, до голубиной ему ну ооочень далеко.
Третья, лично для меня значимая новость- вату в очередной раз продинамили со стороны рф. Даже самые упоротые ватаны поняли: никто никого присоединять к рф не будет. В этом году начался тотальный отток именно идейных ватанов из рядов дыныры, ибо все все поняли: они,местные- это тупо мясо. Гражданская же вата приходит к выводу, что их люто наебали. Нет, их не вылечить, но червяк в голове уже прогрыз нехилую такую дырку и бубнит тупо каждый день шось по типу-бу-га-га, тебя наебали ! Бу-га-га.
Новость 4 на оккупированных- это фотобатальон им прилепина и его уход с Донбасса. Так вату еще никто не разводил как рюцке писатель: даже откровенно ватанутые плюются теперь от слова прилепин. Напомню, прилепин собрал бабло с богатых русских, создал батальон имени себя и снимал ролики в тылу, чтоб было шо богатым лохам показать. Ну а после смерти захараста чувак свалил с Донбасса и кинул всех своих военов на бабло, спихнув все на фейковые власти дыныры. Сука, книжку можно об этой афере стоит написать, эпично развел баранов чувак.
Новость номер 5 - фейковая хим атака+ это экологические последствия закрытых шахт. Ответка прилетела создателю- рф то есть. Ростовская область получила первые ягодки от войны, но дальше будет только хуже-без ввода миротворцев рашку ждет экологический пиздец. Ждем. Ну а химатака как по мне- это сугубо чтоб вата забыла о том, что на новогоднем столе будет нихуя у большинства жителей [нехуй думать про жрачку, когда биндеры хотят травануть жителей бимбасы]
Эпилог, он же прогноз. В 2019 году в рф начнутся большие проблемы с экологией, вода с химией, шахтные воды, идут именно в рф. У рашки нет ни технологий для очистки, ни денег, чтобы это предотвратить. Что предпримут в кремле? Понятия не имею, но воду из затопленных шахт Донбасса нужно откачивать уже вчера. Ждем криков от русни о том, что биндеры им воду отравили+ждем смерть пушилина от рук невидимой дрг Хунты. Скучно не будет одним словом.
И да- Донецк был, есть и будет Украиной, хоть десять соловьевых горлянки хай сорвут на рос. Жителям оккупированных хочу сказать одно: не опускать флаг. Работаем в обычном режиме.
Источник : https://antikor.com
Теги: Донбасс, новости, топ
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