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Архив - Донецкая область

Пункт пропуска «Успенка» полностью закрыт

30.12.2018 23:18
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Пункт пропуска «Успенка» полностью закрыт

На временно неконтролируемом пункте пропуска «Успенка» на границе в РФ полностью прекращено движение автомобильного транспорта в обе стороны. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно неконтролируемый пункт пропуска «Успенка» на границе с РФ прекращено движение автомобильного транспорта в обе стороны. Сначала жители временно оккупированных территорий, ехавшие со стороны РФ пожаловались на то, что автобус из Ростова довез их только до пункта пропуска на границе с РФ. Люди очень долго ждали на блокпосту «ДНР». Однако, вскоре пропуск на «Успенке» прекратился полностью.

Вот что дончане рассказывают о происходящем в соцсетях:
«Новые порядки? с пересадкой в дыру?»,

«Рассказываю. Что имели в виду. Раньше всегда маршрутка из Ростова проходила досмотри ехала на Донецк. А вчера, типа новый год, машин на таможне море, маршрутка из Ростова, высадила перед границей РФ, а дальше пешком пройти, а за ДНР должна ждать другая машина. Пока мои прошли таможню, на ДНР встретили таких же ездоков, с предыдущих рейсов, уже покрытых инеем, ожидающих машину из Донецка. Машина все таки приехала. Добрались. Вот такая предновогодняя сказка»,

«Жесть. И это теперь так всегда будет?»,

«Теперь и вовсе не работает...»,

«Где-то организован дополнительный общественный транспорт, а на погранпункте Успенка уже несколько часов стоят автобусы, потому что погранпункт не работает!!!».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Россия, Донбасс, закрытие, граница, пункт пропуска
 
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