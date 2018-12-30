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Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев
Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) продолжают верификацию переселенцев, проверяя наличие информации о физической идентификации и действие справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Об этом говорится в дайджесте Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») «Ситуация с соблюдением прав ВПЛ и пострадавших от конфликта лиц» за ноябрь 2018 года, опубликованном на сайте организации.
«Хотя многие УТСЗН подтверждают получение инструкций от областных департаментов социальной защиты населения об отмене справок ВПЛ для лиц из списков системы "Аркан" (например, УТСЗН Луганской, Днепропетровской, Запорожской и части Донецкой областей), они в основном продолжают верификацию, проверяя наличие информации о физической идентификации и действие справки ВПЛ в Единой информационной базе данных (ЕИБД), приглашая ВПЛ в офисы УТСЗН или осуществляя домашние визиты. Мало того, что списки системы "Аркан" все еще содержат много ошибок, также имеется путаница в том, как их исправить», – говорится в дайджесте.
Так, правозащитники привели пример. «Представители Управления Пенсионного фонда Украины (УПФУ) в Днепропетровской области сообщили ВПЛ, что они могут самостоятельно поехать в контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), чтобы исправить ошибки, но сотрудники КПВВ опровергли эту информацию. Положительная практика, основанная в Каменском и Покрове, была реализована и Синельниково и Слобожанском Днепропетровской области. Эти УПФУ назначают пенсии на общих основаниях, если переселенец предоставляет отказ УТСЗН выдать справку ВПЛ. Однако, такая практика не распространена, поскольку некоторые УТСЗН утверждают, что они не имеют законных оснований для отказа в регистрации ВПЛ, даже если лицо приобрело жилье», – отмечается в дайджесте.
В целом, по информации правозащитников, УПФУ все еще не выплачивают задолженности по пенсиям как в случае их восстановления в порядке, предусмотренном постановлением КМУ №365*, так и в порядке выполнения соответствующего решения суда. Тем не менее, были выявлены некоторые положительные случаи: трем лицам в г. Доброполье (Донецкая обл.) задолженность по пенсиям была выплачена по решению суда.
Источник : https://dnews.dn.
Теги: Донбасс, переселенцы, ВПЛ
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