В Горловке при загадочных обстоятельства погиб Колыма - высокопоставленный силовик РФ, комбат и друг Бородая

30.12.2018 13:05

В оккупированном армией РФ городе Горловка 29 декабря погиб командир "ДНР" по кличке Колыма. Он выходец из МВД Россиии. О гибели российского террориста Колымы рассказал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA". Вчера, 29 декабря, в оккупированной Горловке случилась загадочная смерть. В ДТП погиб некий гражданин России Николай Филиппов, имеющий знак "За отличие в службе во Внутренних войсках МВД России".

На оккупированном Донбассе наемник Колыма орудовал с 2014 года и занимал высокие должности, в частности, был командиром одного из батальонов "МВД" террористической "ДНР". Водил Филиппов дружбу с Александром Бородаем - одним из бывших руководителей кремлевской "республики".



Источник : https://www.dialog.