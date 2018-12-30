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Зимние каникулы: как уберечь детей от опасности
Мариупольских родителей попросили позаботиться о безопасности детей во время зимних каникул. Советы для родителей опубликовали на странице Патрульной полиции Донецкой области в Facebook.
Как объяснили в полиции, для того чтобы дети чувствовали себя уверенно в любой ситуации, они должны знать, что им угрожает и как действовать в том или ином случае.
«Взрослые должны помнить, что главная защита ребенка от всевозможных неприятностей - это родительская и материнская любовь. Но не слепая, а осознанная и деятельная», - подчеркнули в полиции.
Патрульные посоветовали не оставлять детей без присмотра и контролировать, где и с кем они проводят время. Стоит напомнить правила дорожного движения.
Если ребенка приходится оставить дома одного, то необходимо провести с ним инструктаж по технике безопасности, а также оставить номера, по которым он может обратиться за помощью. Также стоит убрать из доступных мест острые, режущие предметы и спички.
Родителям необходимо запретить детям использовать петарды и фейерверки и ходить на водоемы, покрытые льдом. Кроме того, предостеречь от возможных травм во время катания на санках, лыжах и коньках, а также не допускать переохлаждения.
Источник : https://mrpl.
Теги: Донбасс, опасность, каникулы
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