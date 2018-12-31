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Минобороны Украины заявило о наращивании войск РФ у границы с Украиной
31.12.2018 18:00
Россия продолжает наращивать свое присутствие возле границ Украины на данный момент там зафиксировано около 53 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны Украины.
В оборонном ведомстве отметили:
«Российская Федерация продолжает наращивать свои военные группировки вблизи государственной границы Украины. В частности, по состоянию на конец декабря 2018 года у границ Украины и на временно оккупированной территории АР Крым развернуты 28 батальонно-тактических групп. Общее количество указанных войск составляет около 53 тысяч военнослужащих».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, войска, граница, ДНР, ЛНР, Минобороны
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