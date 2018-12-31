Минобороны Украины заявило о наращивании войск РФ у границы с Украиной

31.12.2018 18:00

Россия продолжает наращивать свое присутствие возле границ Украины на данный момент там зафиксировано около 53 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

В оборонном ведомстве отметили:

«Российская Федерация продолжает наращивать свои военные группировки вблизи государственной границы Украины. В частности, по состоянию на конец декабря 2018 года у границ Украины и на временно оккупированной территории АР Крым развернуты 28 батальонно-тактических групп. Общее количество указанных войск составляет около 53 тысяч военнослужащих».

Источник: https://donpress.com