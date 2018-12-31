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Минус семь оккупантов РФ за сутки: ВСУ сурово пресекли циничные провокации и обстрелы боевиков
Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" открывали огонь из минометов по защитникам Украины практически вдоль всей линии фронта.
За минувшие сутки, 30 декабря, российские оккупационные войска вновь нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает "Диалог.UA".
В частности, опорные пункты ВСУ возле поселка Новотошковское пострадали от ударов из БМП-2. А из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики "ДНР" били вблизи населенного пункта Водяное на мариупольском направлении.
Также сепаратисты открывали огонь из минометов калибра 120 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское и из 82-мм минометов - возле Крымского. Известно, что двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Согласно данным разведки, трое оккупантов были уничтожены, еще четверо получили ранения.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, оккупация, ДНР, ЛНР, ВСУ, провокации
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