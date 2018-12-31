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Новогодний "подарок": резонансное решение Кремля поставило на уши жителей "Л/ДНР"
Украинцы, проживающие на оккупированных боевиками территориях, получили право дольше находится в стране-агрессоре.
В понедельник, 31 декабря, премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому граждане Украины, постоянно проживающие на захваченных боевиками территориях Донбасса, имеют право более полугода безвыездно находиться на территории РФ. Об этом сообщает "Диалог.UA".
В постановлении № 1744 "Об увеличении срока временного пребывания на территории Российской Федерации граждан Украины, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" говорится: Известно, что Россия уже отменяла в 2017 году ограничение на срок пребывания в стране для граждан Украины, которые приехали с территории т. н. "ДНР" и "ЛНР".
Тогда жителям оккупированных территорий Донбасса разрешили находиться в РФ без ограничений.
Напомним, покалеченные террористы после ухода с передовой живут в жутких условиях и побираются, выпрашивая деньги на лекарства и пропитание. Для РФ и "власти" на Донбассе они отработанный материал, о таких вояках забывают сразу же, как только наемники перестают приносить пользу на фронте.
Очередное тому доказательство – история с получившим увечья на Донбассе "освободителем", "защищавшим" Славянск. Этот террорист живет в нищете, скрин показал Денис Казанский в Twitter.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Кремль, оккупация, ДНР, ЛНР
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