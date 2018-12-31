- В ОРДО сменили крупного «чиновника»18:33
- Минобороны Украины заявило о наращивании войск РФ у границы с Украиной18:00
- В России уведомили, какие города Украины Путин попытается захватить первыми: Мариуполь не в их числе 15:32
- «Всегда бы так». На КПП ОРДО пеших единицы, машин нет14:57
- В ОРДО заявили о «предотвращении страшной диверсии» на путепроводе12:15
- Минус семь оккупантов РФ за сутки: ВСУ сурово пресекли циничные провокации и обстрелы боевиков 10:20
- Оккупационные власти «ЛНР» отказывают в выдаче «паспортов» без объяснения причин08:45
- Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения08:31
- Стягивают тяжелое вооружение: в «ЛНР» готовятся к наступлению на ВСУ 08:15
- Осталось совсем недолго... Последние вздохи народной республики07:35
Оккупационные власти «ЛНР» отказывают в выдаче «паспортов» без объяснения причин
Оккупационные «власти ЛНР» постоянно кичатся тем, сколько человек получили «паспорта ЛНР». Однако, на деле, паспорта «ЛНР» получить почти невозможно. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированных территорий Луганской области решили проверить, реально ли получить «паспорт ЛНР». Один из луганчан специально, ради эксперимента, подал документы на получение «паспорта». Однако, в течение 2(!!!) лет находились новые и новые причины для проверок. В результате, человеку отказали в получении «паспорта ЛНР» без объяснения причин.
Вот как описывает луганчанин свои «приключения»:
«Подал на гражданство в ОрЛо, если честно ради прикола. Ответа ждал 2 года) Квартира, прописка все в наличии – ответ комбинация из 3 пальцев. Отказано и ФсЁ)) даже причины не указали»,
«ОРДО/ОРЛО являются «черными дырами» в системе… Не подконтрольные Украине отдельные районы Донецкой и Лушанской областей (ОРДО/ОРЛО) являются «черными дырами».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, паспорт, ЛНР, оккупанты, ОРЛО, ООС
- Недавний узник "ЛНР" рассказал про плен и освобождение
- К вопросу о "массовой поддержке" оккупантов в ОРДЛО: в "ЛНР" местные пропагандисты, прославляя оккупационную власть, показали всю правду о "паспортах" террористов. ВИДЕО
- Участников НВФ ОРЛО заставляют получать «паспорта ЛНР»
- В детских лагерях ОРЛО детей готовят к участию в боевых действиях
- "Росгвардия" начинает готовить в ОРЛО несовершеннолетних диверсантов и разведчиков
- Соцсети разоблачили визит нового главаря "ЛНР" на "передовую"
- В ОРДО сменили крупного «чиновника»18:33
- Минобороны Украины заявило о наращивании войск РФ у границы с Украиной18:00
- В России уведомили, какие города Украины Путин попытается захватить первыми: Мариуполь не в их числе 15:32
- «Всегда бы так». На КПП ОРДО пеших единицы, машин нет14:57
- В ОРДО заявили о «предотвращении страшной диверсии» на путепроводе12:15
- Минус семь оккупантов РФ за сутки: ВСУ сурово пресекли циничные провокации и обстрелы боевиков 10:20
- Оккупационные власти «ЛНР» отказывают в выдаче «паспортов» без объяснения причин08:45
- Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения08:31
- Стягивают тяжелое вооружение: в «ЛНР» готовятся к наступлению на ВСУ 08:15
- Осталось совсем недолго... Последние вздохи народной республики07:35
- В ОРДО сменили крупного «чиновника»18:33
- Скандал в Раде: Гройсман «кинул» депутатов на деньги18:15
- Минобороны Украины заявило о наращивании войск РФ у границы с Украиной18:00
- Выгнал всех из операционной: в Украине хирург оперировал военного пьяным17:48
- Россия держит на границе с Украиной 53 тысячи военнослужащих17:30
- В Китае вскоре появится первый клонированный кот17:15
- Революция в Украине: март будет переломным, появится два лидера16:55
- В Германии женщина выставила на аукцион своего «подержанного» мужа16:35
- Денежные новогодние приметы16:13
- Медики назвали сладость, укрепляющую сердце15:48
- Денежные новогодние приметы16:13
- Медики назвали сладость, укрепляющую сердце15:48
- Выиграют даже в лотерею: названы главные счастливчики 2019 года14:20
- Лучшее «средство» от похмелья12:45
- Что нельзя дарить на Новый, 2019-й год и почему12:31
- В чем встречать год Желтой Земляной Свиньи11:45
- Как загадать желание в Новый год Свиньи, чтобы оно обязательно исполнилось11:00
- Врачи подсказали, как подготовить организм к новогоднему застолью10:34
- Как привлечь деньги и удачу в новогоднюю ночь 201910:15
- Три наиболее самовлюбленных знака Зодиака10:04
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны
- Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения
- В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей
- Смс поздравления с наступающим Новым 2019 годом Свиньи
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе