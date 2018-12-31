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Стягивают тяжелое вооружение: в «ЛНР» готовятся к наступлению на ВСУ
Российско-оккупационные войска продолжают наращивать тяжелое вооружение на Луганском направлении и проводят учения с боевыми стрельбами, готовясь к активным боевым действиям
Об этом в Facebook сообщает Украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), ссылаясь на данные отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 29 декабря.
«27 декабря мини-аппарат БПЛА СММ за линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольной властям Украины районах Луганской области зафиксировал 20 танков (десять Т-72 и десять Т-64) возле Круглика и 20 танков (двенадцать Т-72 и восемь Т-64), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 «Жаба», 122 мм), 8 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 3 противотанковых орудия (МТ-12 «Рапира», 100 мм), 2 миномета (2Б11 «Сани», 120 мм) и 9 противотанковых ракетных комплексов (вероятно, 9П135 «Конкурс», 135 мм) возле Мирного», — говорится в отчете.
В тот же день по доступным СММ данным воздушного наблюдения выявлено более 60 боевых бронированных машин наемников (в основном боевые машины пехоты) и около 450 человек в полном боевом снаряжении, которые, по оценкам, готовились к учениям с боевыми стрельбами.
Кроме того, 28 декабря мини-аппарат БПЛА СММ зафиксировал один танк неустановленного типа на автодороге M04 в поселке Юрьевка к западу от Луганска.
«Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности, взятые на себя обязательства в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы относительно отвода вооружение и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта», — сказано в сообщении.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, война, вооружение, ДНР, ЛНР, ВСУ, наступление, ООС
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