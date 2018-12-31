В ОРДО сменили крупного «чиновника»

31.12.2018 18:33

Главарь «ДНР» Денис Пушилин сменил так называемого «руководителя администрации», вместо Максима Лещенко теперь пост будет занимать Алексей Никоноров. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

Так, в так называемом «указе Главы ДНР» № 161 сказано:

«Освободить от должности Руководителя Администрации Главы Донецкой Народной Республики Лещенко Максима Ивановича» .

Данным «документом» теперь руководить «администрацией главы ДНР» поручено Никонорову Алексею Юрьевичу, который ранее занимал должность «замруководителя администрации Главы ДНР».

Источник: https://donpress.com