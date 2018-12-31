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В ОРДО сменили крупного «чиновника»
31.12.2018 18:33
Главарь «ДНР» Денис Пушилин сменил так называемого «руководителя администрации», вместо Максима Лещенко теперь пост будет занимать Алексей Никоноров. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.
Так, в так называемом «указе Главы ДНР» № 161 сказано:
«Освободить от должности Руководителя Администрации Главы Донецкой Народной Республики Лещенко Максима Ивановича» .
Данным «документом» теперь руководить «администрацией главы ДНР» поручено Никонорову Алексею Юрьевичу, который ранее занимал должность «замруководителя администрации Главы ДНР».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Пушилин, ОРДО
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