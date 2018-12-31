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В ОРДО заявили о «предотвращении страшной диверсии» на путепроводе
Сотрудник «Донецкой железной дороги» предотвратил «диверсию» на одном из путепроводов ОРДО, обнаружив там взрывное устройство. Об этом сообщили в пресс-службе «ДонЖД».
На предприятии отметили:
«Утром 28 декабря, выполняя обход пути, Ярослав Хомченко обнаружил вблизи путепровода на 1137 км перегона Путепровод — Ханженково подозрительное устройство».
Сам очевидец заявил, что его внимание привлек синий провод возле рельсов, который был припорошен снегом и едва заметен:
«Я сразу понял, что это. Устройство было заложено у моста, и взрыв мог привести к его обрушению на путь. А здесь ежедневно следует несколько пригородных пассажирских поездов, проходят грузовые составы».
На место обнаружения ВОП прибыли взрывотехники, которые обследовали участок и выявили еще две закладки.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, диверсия, ДНР, ОРДЛО, ОРДО
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