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Архив - Донецкая область

В ОРДО заявили о «предотвращении страшной диверсии» на путепроводе

31.12.2018 12:15
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В ОРДО заявили о «предотвращении страшной диверсии» на путепроводе

Сотрудник «Донецкой железной дороги» предотвратил «диверсию» на одном из путепроводов ОРДО, обнаружив там взрывное устройство. Об этом сообщили в пресс-службе «ДонЖД».

На предприятии отметили:

«Утром 28 декабря, выполняя обход пути, Ярослав Хомченко обнаружил вблизи путепровода на 1137 км перегона Путепровод — Ханженково подозрительное устройство».

Сам очевидец заявил, что его внимание привлек синий провод возле рельсов, который был припорошен снегом и едва заметен:

«Я сразу понял, что это. Устройство было заложено у моста, и взрыв мог привести к его обрушению на путь. А здесь ежедневно следует несколько пригородных пассажирских поездов, проходят грузовые составы».

На место обнаружения ВОП прибыли взрывотехники, которые обследовали участок и выявили еще две закладки.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, диверсия, ДНР, ОРДЛО, ОРДО
 
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