«Всегда бы так». На КПП ОРДО пеших единицы, машин нет

31.12.2018 14:57

Сегодня утром на подконтрольных подразделениям НВФ КПВВ Донецкой области с утра были небольшие очереди, однако, уже к обеду они рассосались. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Как отмечают в своих комментариях очевидцы, на Бахмутском направлении утром были небольшие очереди, однако, сейчас их нет :

«Всегда бы так, заехал в украинский в 11:00,выехал с днр-ровского в 11:50,на всех постах сразу на проверку, пеших тоже единицы!»

«Горловка-Бахмут пусто везде.

Кррасота.»

На Марьинском направлении очередей не отмечается:

«Новотроицк.пусто.во все направления» «Еленовка пусто. во все направления»

На Мариупольском направлении нет очередей ни пеших, ни автомобильных:

«Каргил на Украину пусто, ни машин, ни пеших! Пусть весь следующий год так будет С наступающим всех)

На КПВВ «Станица Луганская» с утра очередей не было вообще:

«Сквозняк полный везде».

Источник: https://donpress.com