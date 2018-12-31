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Архив - Донецкая область

«Всегда бы так». На КПП ОРДО пеших единицы, машин нет

31.12.2018 14:57
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«Всегда бы так». На КПП ОРДО пеших единицы, машин нет

Сегодня утром на подконтрольных подразделениям НВФ КПВВ Донецкой области с утра были небольшие очереди, однако, уже к обеду они рассосались. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Как отмечают в своих комментариях очевидцы, на Бахмутском направлении утром были небольшие очереди, однако, сейчас их нет :

«Всегда бы так, заехал в украинский в 11:00,выехал с днр-ровского в 11:50,на всех постах сразу на проверку, пеших тоже единицы!»

«Горловка-Бахмут пусто везде.
Кррасота.»

На Марьинском направлении очередей не отмечается:

«Новотроицк.пусто.во все направления»

«Еленовка пусто. во все направления»

На Мариупольском направлении нет очередей ни пеших, ни автомобильных:

«Каргил на Украину пусто, ни машин, ни пеших! Пусть весь следующий год так будет😁С наступающим всех)

На КПВВ «Станица Луганская» с утра очередей не было вообще:

«Сквозняк полный везде».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, пункт пропуска, КПП, ОРДО
 
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