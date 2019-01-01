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Архив - Донецкая область

1 января террористы били из минометов по силам ВСУ под Мариуполем

01.01.2019 20:07
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1 января террористы били из минометов по силам ВСУ под Мариуполем

Боевики били из минометов по позициям ВСУ. Об этом сообщает Штаб ООС.
31 декабря пророссийская оккупационные силы 4 раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 3 случая применения тяжелых калибров.
Боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское и из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем в районе поселка Крымское на Луганском направлении, а также из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Марьинка.
За прошедшие сутки двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Подразделения ВСУ открывали огонь в ответ, ликвидировав двух боевиков и ранив еще троих.
В течение текущих суток НВФ открывали огонь из минометов калибра 82 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.
Обошлось без потерь. Открывался адекватный ответный огонь.
"Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", - указано в сообщении.



Теги: Донбасс, Мариуполь, ВСУ, обстрелы, террористы
 
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