Боевики начали Новый год с обстрелов и получили "праздничную ответку" от ВСУ

01.01.2019 13:29

В течение текущих суток, с 31 декабря на 1 января, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. Ни один военнослужащий Объединенных сил в этом году не пострадал, но 31 числа двое бойцов ВСУ были ранены.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

"В связи с обстрелами вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками позиций Объединенных сил, украинские военные принимали адекватные меры с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.

В понедельник, вечером, 31 декабря, российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 3 случая применения запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское и из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем в районе поселка Крымское на Луганском направлении, а также из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Марьинка на Донецком направлении. За прошедшие сутки, 31 декабря, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, за прошедшие сутки двух оккупантов было уничтожено и трое ранены.

Отмечается, что украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.