Донецк: Жители показали, какие салюты запускали в Новый год. ВИДЕО

01.01.2019 12:26

В неподконтрольном украинской власти Донецке основные массовые празднования встречи Нового года проходили на центральной площади города у главной «республиканской» елки, сообщают Донецкие новости.

В соцсетях жители делятся фотографиями с мероприятия, а также видео салюта, которым был встречен 2019 год.

Многие жители запускали салюты у своих домов. А дончанка Карина придомовую территорию украсила новогодней иллюминацией. «Вот такую иллюминацию я сделала перед своими окнами на своем палисаднике. Всем нравится. Соседи фотосессии устраивают, всем нравится, все благодарят за такую красоту», – прокомментировала она.

Карина, ее друзья и соседи запускали салютную установку на ближайшем пришкольном стадионе. «Установка у нас, как на 9 Мая», – анонсировала она.