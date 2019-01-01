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Мертвый Захарченко поздравил украинцев с Новым годом
В соцсетях рассказали о нашумевшем видео, в котором лидер сепаратистов из "ДНР" Александр Захарченко поздравил украинцев. Хотя видео и показалось многим смешным, некоторые отметили, что смеяться над покойником - это не самый лучший поступок. В Интернете нашли видео покойного главаря "ДНР", который поздравил жителей Украины с главным праздником в году. Данный ролик уже разошелся по соцсетям из-за своей абсурдности, передает "Народная правда".
Ролик оказался довольно коротким, но он, скорее, несет в себе развлекательный характер, нежели какой-то поучительный. В самом начале покойный Захарченко поздравляет зрителей с Новым годом, после чего показываются кадры взрыва, из-за которого лидер боевиков погиб в середине прошлого года. Отмечается, что ролик был сделан командой MIL.IN.UA. Они, в свою очередь, тоже поздравили жителей Украины с Новым годом, а также добавили: "Пусть все плохое взорвется в 2019 году". Хотя многие комментаторы и оценили шуточный видеоролик, отдельные из них сообщили, что смеяться над покойником – это не самый лучший поступок.
Теги: Донбасс, поздравление, ДНР, Захарченко
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