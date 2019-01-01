- Мертвый Захарченко поздравил украинцев с Новым годом14:21
- Боевики начали Новый год с обстрелов и получили "праздничную ответку" от ВСУ13:29
- Схемы от Пушилина12:48
- Донецк: Жители показали, какие салюты запускали в Новый год. ВИДЕО12:26
- Утром 1 января только у одного КПВВ были очереди10:21
- Нападение боевиков на ВСУ обернулось смертельными потерями: "ЛНР" и "ДНР" в шоке10:19
- Развлекают бабушки в кокошниках, а людей нет: Опубликовано видео новогоднего празднования в оккупированной Горловке. ВИДЕО09:58
- В следующем году на Восток Украины отправятся 30 локомотивов General Electric20:15
- Новогодний "подарок": резонансное решение Кремля поставило на уши жителей "Л/ДНР" 19:20
- В ОРДО сменили крупного «чиновника»18:33
Нападение боевиков на ВСУ обернулось смертельными потерями: "ЛНР" и "ДНР" в шоке
С начала текущих суток 1 января в силах ООС без потерь, ни один защитник Украины не пострадал. В тоже время у террористов снова потери, в том числе и смертельные, сообщает Штаб ООС.
Двое наемников РФ были уничтожены, еще трое террористов получили ранения, На линии разграничения со стороны террористов зафиксировано 4 случая срыва перемирия, боевики против ВСУ использовали запрещенное оружие. Оккупанты накрыли огнем силы ООС на луганском и донецком направлениях. Под атаки боевиков попали расположения ВСУ вблизи Крымского и Марьинки. Двое бойцов ООС за минувший день ранены, однако сейчас их жизням ничего не угрожает. 1 января террористы атаковали ВСУ минометами 82-мм калибра, обстреливая защитников Украины на мариупольском направлении в районе Гнутово.
Теги: Донбасс, нападение, боевики, потери, ВСУ, обстрелы
- Герой навсегда ушел в Вечность: в Штабе АТО заявили о потерях в рядах ВСУ 31 октября. ВИДЕО
- Взрослые закончились - боевики "ДНР" начали учить детей, как убивать: ВИДЕО
- ВСУ понесли потери после применения боевиками запрещенного оружия: Штаб АТО озвучил подробности о провокациях наемников РФ. ВИДЕО
- Боевики «ДНР» понесли серьезные потери: в моргах Донецка и Горловки «пополнение»
- Боевики обострили ситуацию на Донбассе: ударили из танков, но понесли потери
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе
- Мертвый Захарченко поздравил украинцев с Новым годом14:21
- Боевики начали Новый год с обстрелов и получили "праздничную ответку" от ВСУ13:29
- Схемы от Пушилина12:48
- Донецк: Жители показали, какие салюты запускали в Новый год. ВИДЕО12:26
- Утром 1 января только у одного КПВВ были очереди10:21
- Нападение боевиков на ВСУ обернулось смертельными потерями: "ЛНР" и "ДНР" в шоке10:19
- Развлекают бабушки в кокошниках, а людей нет: Опубликовано видео новогоднего празднования в оккупированной Горловке. ВИДЕО09:58
- В следующем году на Восток Украины отправятся 30 локомотивов General Electric20:15
- Новогодний "подарок": резонансное решение Кремля поставило на уши жителей "Л/ДНР" 19:20
- В ОРДО сменили крупного «чиновника»18:33
- Ганапольский: "Если Россия развяжет войну против Украины, то это будет окончание президентства Путина"14:21
- Мертвый Захарченко поздравил украинцев с Новым годом14:21
- Ученые заявили, что алкоголь и кофе продлевают жизнь13:48
- Боевики начали Новый год с обстрелов и получили "праздничную ответку" от ВСУ13:29
- Что изменится в жизни украинцев с 1 января 2019 года: выросли пенсии и коммуналка13:09
- Схемы от Пушилина12:48
- Донецк: Жители показали, какие салюты запускали в Новый год. ВИДЕО12:26
- Мифы о похмелье: чего не стоит делать утром после алкогольной вечеринки12:10
- В Украине повысили пенсии двум категориям граждан11:51
- Новий рік: Вдягайте найкраще, святкуйте найвеселіше і в жодному разі не працюйте11:32
- Ученые заявили, что алкоголь и кофе продлевают жизнь13:48
- Мифы о похмелье: чего не стоит делать утром после алкогольной вечеринки12:10
- Астролог назвал «любимчиков» и «неудачников» 2019 года11:13
- Медики подсказали, как избавиться от похмелья без таблеток22:12
- Если простудились на Новый год: как выздороветь быстро и эффективно21:48
- Стало известно, как собаки определяют плохих людей21:37
- Что нельзя делать на Новый, 2019-й год: ночные запреты21:00
- Медики рассказали, какие напитки лучше пить в новогоднюю ночь20:48
- Денежные новогодние приметы16:13
- Медики назвали сладость, укрепляющую сердце15:48
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев
- Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения
- Смс поздравления с наступающим Новым 2019 годом Свиньи
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны
- В ОРДО сменили крупного «чиновника»
- В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей
- Новогодний "подарок": резонансное решение Кремля поставило на уши жителей "Л/ДНР"
- Последние вздохи народной республики
- «Всегда бы так». На КПП ОРДО пеших единицы, машин нет
- Минус семь оккупантов РФ за сутки: ВСУ сурово пресекли циничные провокации и обстрелы боевиков