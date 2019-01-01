Нападение боевиков на ВСУ обернулось смертельными потерями: "ЛНР" и "ДНР" в шоке

01.01.2019 10:19

С начала текущих суток 1 января в силах ООС без потерь, ни один защитник Украины не пострадал. В тоже время у террористов снова потери, в том числе и смертельные, сообщает Штаб ООС.

Двое наемников РФ были уничтожены, еще трое террористов получили ранения, На линии разграничения со стороны террористов зафиксировано 4 случая срыва перемирия, боевики против ВСУ использовали запрещенное оружие. Оккупанты накрыли огнем силы ООС на луганском и донецком направлениях. Под атаки боевиков попали расположения ВСУ вблизи Крымского и Марьинки. Двое бойцов ООС за минувший день ранены, однако сейчас их жизням ничего не угрожает. 1 января террористы атаковали ВСУ минометами 82-мм калибра, обстреливая защитников Украины на мариупольском направлении в районе Гнутово.