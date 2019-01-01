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Схемы от Пушилина
Похоже оптимизм в отношении деятельности нового “республиканского правительства” оказался безосновательным. Вместо обещанной стабилизации в “ДНР” наблюдается стабильный рост цен на самые необходимые продукты питания: хлеб, муку, крупы, птицу, на которые цены регламентируются специальными законодательным актами.
Еще больший ажиотаж вызывает тот факт, что в соседней “ЛНР” цены на перечень тех же товаров остались прежними. На этом работа власти не останавливается, и команда Пушилина пошла еще дальше. С целью большей наживы главарь решил исправить нехватку денег для правительства “республики”. Поскольку в неподконтрольном украинскому правительству Донецке осталось много “ничейных” торговых предприятий, таких как ООО “ЮгТехЛогистика” в Донецке, Макеевке и Харцызске в связи с самоустранением собственников их решили подмять под себя. Что касается самих предприятий, то они были отжаты незаконными группировками силовым способом. А тот факт, что на официальном сайте было опубликовано постановление руководства “республики”, которое спустя несколько часов было удалено, добавляет еще большей загадочности.
При этом по проведенным соцопросам очевидно, что рейтинг доверия к правительству резко упал. И без того небольшая поддержка населения стала еще меньше. Продолжение ограбления экономики и снижения уровня жизни только набирает обороты, а слухи об очередной волне подорожания все больше кажутся реальностью. Кроме того, не исключено, что подорожание в скором времени затронет дешевую коммуналку, которой так радуются сепаратисты. Этот момент уже серьезно обговаривается в “высших” эшелонах власти “ДНР”.
Источник: news.dn.ua
Теги: экономика, Донбасс, рост цен, продукты, товар, ДНР, ЛНР, цены, Пушилин
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