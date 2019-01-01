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Архив - Донецкая область

Утром 1 января только у одного КПВВ были очереди

01.01.2019 10:21
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Утром 1 января только у одного КПВВ были очереди

Сегодня, 1 января, очереди зафиксировны лишь у контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка», что на линии разграничения в Донецкой области, сообщает avdeevka.city.
Все КПВВ, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, открылись в первый день нового года по графику и работают в штатном режиме. Сегодня утром на въезд и выезд в контрольных пунктах въезда-выезда находилась такое количество транспортных средств: «Майорское» -0/0; «Марьинка» - 15/5; «Новотроицкое» - 0/0; «Гнутово» - 0/0.



Теги: Донбасс, Марьинка, очередь, КПВВ
 
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