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Архив - Донецкая область

В Донецке замечен микроавтобус «Груз 200»

01.01.2019 18:02
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В Донецке замечен микроавтобус «Груз 200»

Во временно оккупированном Донецке жители обратили внимание на микроавтобус с табличкой «Груз 200».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Дончане обратили внимание на микроавтобус с табличкой «Груз 200» возле дома в котором живет много боевиков «ДНР» и российских наемников.

Вот как описывает происшедшее одна из дончанок:

«В Донецке. Шла с продуктами, с рынка, мимо дома напротив нашего, где живет много военных. Стоит микроавтобус, на лобовом стекле табличка»Груз 200». Кому-то праздник, кому-то помин. Хочу чтобы в наступающем году все это закончилось».



Теги: Донецк, Донбасс, микроавтобус, ДНР, боевики, наемники, соцсети
 
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