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Архив - Донецкая область

В Славянске на площади установили дартс из шаров в цветах российского флага

01.01.2019 22:41
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В Славянске на площади установили дартс из шаров в цветах российского флага

В Славянске (Донецкая область) на центральной площади проходят новогодние гуляния. На сцене и около нее для детей аниматоры проводят развлекательные конкурсы. Один из конкурсов – дартс.

Вместо классической мишени представлены надувные шарики в цветах флага Российской Федерации, которые выложены в три ряда.

Организаторами мероприятия выступили местные активисты.

Источник: novosti.dn.ua



Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, Славянск, конкурс, флаг, дартс, мишень, Новый год
 
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