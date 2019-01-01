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В Славянске на площади установили дартс из шаров в цветах российского флага
01.01.2019 22:41
В Славянске (Донецкая область) на центральной площади проходят новогодние гуляния. На сцене и около нее для детей аниматоры проводят развлекательные конкурсы. Один из конкурсов – дартс.
Вместо классической мишени представлены надувные шарики в цветах флага Российской Федерации, которые выложены в три ряда.
Организаторами мероприятия выступили местные активисты.
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, Славянск, конкурс, флаг, дартс, мишень, Новый год
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