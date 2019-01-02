Боевики из "ДНР" блокируют движение в Донецке

02.01.2019 15:00

Боевики в очередной раз приступили к непонятным действиям на окраине Донецка.

Они целенаправленно блокируют пункты КПП и устраивают серьезные проверки людям, а некоторых даже уводят на допросы.

Причин этому не было названо. Из-за действий сепаратистов на окраинах Донецка пользователи Интернета разволновались. Особенно волнуются жители ОРДЛО, которые вынуждены ждать огромные очереди на КПП террористов, передает издание "Диалог.UA".

Особенно вышеупомянутое заметно на линии разграничения, где, по словам местных жителей, наблюдаются большие очереди.

Многие начали думать о том, что власти "ДНР" в очередной раз готовятся к чему-то. Они серьезно проверяют многих людей, иногда даже уводят их на допросы.

Притом сообщения от очевидцев поступают разные: от того, что сепаратисты устраивают суровые проверки, до того, что боевики не пропускают в определенное время транспорт.

Тем не менее, недовольство людей сепаратисты попросту игнорируют. Рядом с фронтом даже сегодня можно заметить немалые пробки, о которых пользователи Интернета охотно делятся в соцсетях.

По этому поводу люди уже выстроили ряд теорий, которые не были прокомментированы ни одним авторитетным экспертом.

Однако люди говорят о том, что сепаратисты "кошмарят" людей на пропускных пунктах. Напомним, недавние провокации боевиков на Донбассе обернулись смертельными потерями. Еще один нашумевший факт переполошил соцсети: покалеченный боевик был брошен "властями ДНР" на произвол судьбы, хотя мужчина нуждался в помощи.



Источник: www.dialog.ua