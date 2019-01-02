Пушилин приехал на встречу с жителями "ДНР" и откровенно их послал

02.01.2019 07:38

Публичным унижением и словесным "оплевыванием" ответил главарь "ДНР" Денис Пушилин на жалобы жителей "республики", недовольных отвратительной работой транспорта и жуткими условиями на блокпостах на линии разграничения.

Как пишет блогер Фашик Донецкий из Донецка, главарь, получающий много жалоб от людей, пересекающих линию разграничения и вынужденных терпеть массу неудобств (долгое ожидание транспорта на морозе, издевательства на пункте пропуска), решил лично встретиться с жителями "республики", пересекающими линию разграничения, передает "Диалог.UA". Эта встреча, как отмечает блогер, стала настоящим "холодным душем" даже для ну очень "ватно" настроенных дончан.

Пушилин начал с того, что сказал: в "республике" никого не удерживают, и желающие могут ее покинуть. То есть, сразу дал понять, что решать проблемы людей никто не будет. "То, что толпа обалдела от услышанного — это ничего не сказать.

Но некоторые таки решились спросить у чепушилина, мол нельзя разве пропускать по паспорту, показал и едь.

И тут наполовину узбек начал страсти нагнетать, мол вы шооооо? Низззяяяя ! Фсех надо проверить, нужно выявлять и скрытых диверсантов, и контрабандистов по продуктам и товарам. И вообще мы все для вас делаем, мы списки формируем, шоб контролировать и диверсантов, и должников, и всяких мутных личностей. Также чепушило добавило что: "если кому шо не нравится, переезжайте в сторону Украины, если вы так уж хотите пенсию от Хунты получать.

Вообще вы должны быть благодарны за очереди, бо это значит шо "госпогранслубжа" и "спецслужбы" работают, а не пропускают всех, кого можно и нельзя. Я вообще не при делах, не могу заставить "силовиков" вас пропускать без проверки. И вообще — "страна" на грани, а вы тут за какие-то автобусы жалуетесь" – рассказал дончанин. Далее начался настоящий цирк. Главарь террористов показательно расписался в бессилии наладить работу транспорта, заявив, что не может повлиять на свой же "минтранс". А, услышав жалобы на издевательства на блокпостах со стороны наемников РФ, предложил жалобщикам переадресовать свои сообщения в…"МГБ ДНР".

То есть, проще говоря, подписать себе приговоры к как минимум "подвалу". Когда люди заговорили о куда более комфортных блокпостах ВСУ и дружелюбно настроенных украинских военных, Пушилин заявил, что у "республики" нет возможности сделать то же самое.

Пушилин упрекал дончан в том, что для них "родина" менее значима, чем украинская колбаса, запретом на провоз которой через линию разграничения люди оказались очень недовольны. Даже угрожал вообще лишить людей возможности пересекать линию разграничения.

В общем, показал, "кто в доме хозяин". "Пушло ответило на вопрос по колбасе просто: "вы, короче, вообще не патрийоты дыныры значит.

Нужно поддерживать наших производителей, а не Карателей. И вообще — если будете нас, руководство дыныры, и "погранцов" доканывать по мелочам, мы закрыть можем блокпосты, бо это и так все для вашей же безопасности, никакой благодарности.

Толпа обалдела и поняла: ее послали и указали реальное место в недореспублике — возле параши",- добавил блогер.

Он отмечает, что такие встречи по-своему полезны. Так как имеют неслабый отрезвляющий эффект для донецкой "ваты".

"Мораль. Выражаю огромную благодарность Пушилину за публичное унижение ваты. Продолжай в том же духе, тебя уже ненавидит даже идейная стекловата", – резюмирует дончанин.



Источник: www.dialog.ua