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«Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»
Подразделения НВФ «Народной милиции ДНР» якобы «взяли в плен украинского бойца», который №принимал участие в неудавшейся попытке проникновения на территорию ДНР на южном направлении». Об этом сообщил так называемый «заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР» Эдуард Басурин.
Представитель ОРДО отметил:
«Нашими защитниками взят в плен один из украинских боевиков, который был брошен своими „коллегами“ при паническом бегстве. У пленного врачи констатировали переохлаждение, сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь».
По его словам «военный рассказал о подробностях планировавшегося наступления на мариупольском направлении». Басурин добавил, что «пленный» якобы подтвердил факты проведения «намеренных огневых провокаций со стороны ВСУ с применением минометов». Член НВФ уточнил:
«Из показаний пленного, касающихся ситуации вблизи линии соприкосновения, мы видим, что никто — ни украинские политики, ни вооруженные формирования — не заинтересован в завершении конфликта в Донбассе».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ВСУ, наступление, Басурин
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