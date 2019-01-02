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Архив - Донецкая область

Россия изменила время пребывания на своей территории для жителей ОРДЛО

02.01.2019 08:45
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Россия изменила время пребывания на своей территории для жителей ОРДЛО

Непрерывный срок пребывания жителей оккупированной части Донбасса на территории РФ постановлением правительства увеличен до 180 дней. 


Правительство Российской Федерации вдвое увеличило срок пребывания в стране для жителей оккупированной части Донбасса – с 90 до 180 дней. Соответствующее постановление, опубликованное на официальном портале правовой информации, 29 декабря подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пребывания на территории РФ до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации", – говорится в документе.

Срок временного пребывания в России для иностранцев, которые въехали в безвизовом порядке, в том числе для граждан Украины, составляет до 90 дней на протяжении 180 дней.

В августе 2017 года председатель комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Константин Затулин сообщил, что сотрудникам миграционной службы рекомендовано не применять ограничение 90/180 для жителей ОРДЛО.

В феврале 2017 года вышел указ президента РФ Владимира Путина о признании выданных террористами "ДНР" и "ЛНР" паспортов, документов об образовании, свидетельств о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, а также регистрационных знаков автомобилей. 

Источник: gordonua.com 



Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
 
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