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В Донецке взорвали мост (ФОТО)
02.01.2019 11:43
1 января в Пролетарском районе неподконтрольного Украине Донецка была взорвана опора железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь. Об этом сообщили в так называемом «МЧС ДНР».
В «ведомстве» отметили:
«Погибших и пострадавших нет. С 15:02 01 января движение железнодорожного транспорта по данному перегону было остановлено. С 16:33 01 января движение автомобильного транспорта по объездной автомобильной дороге по аварийному участку остановлено».
Как стало известно, взрыв произошел в Пролетарском районе Донецка на железнодорожном перегоне Чумаково-Ларино, 27 км. Сейчас выясняется, кто и как заложил взрывчатку.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, мост, ДНР
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