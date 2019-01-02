В Донецкой области вор украл мощи из храма из-за их чудодейственной силы

02.01.2019 16:15

В Донецкой области, городе Доброполье, злоумышленник похитил из местной церкви мощи Георгия Победоносца и сохранял их у себя дома, передает rpelyua.net со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.



В дежурную часть Добропольского отделения позвонил настоятель этого храма и сообщил о том, что неизвестный украл из церкви ларец с мощами Георгия Победоносца. Правоохранителям удалось разоблачить злодея через несколько часов. Им оказался 28-летний местный житель, которые уже привлекался к уголовной ответственности за притупления против имущества. Как передает полиция, вор объяснил такие свои действия тем, что данные святые мощи обладают чудодейственной силой. Он хотел, чтобы эта сила царила в него доме.



"Мощи изъяты в качестве вещественных доказательств. Против мужчины открыто уголовное производство по ст.297 Уголовного кодекса Украины - надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего", - заявили правоохранители.

Источник: https://replyua.net