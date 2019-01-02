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В Донецкой области вор украл мощи из храма из-за их чудодейственной силы
В Донецкой области, городе Доброполье, злоумышленник похитил из местной церкви мощи Георгия Победоносца и сохранял их у себя дома, передает rpelyua.net со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.
В дежурную часть Добропольского отделения позвонил настоятель этого храма и сообщил о том, что неизвестный украл из церкви ларец с мощами Георгия Победоносца. Правоохранителям удалось разоблачить злодея через несколько часов. Им оказался 28-летний местный житель, которые уже привлекался к уголовной ответственности за притупления против имущества. Как передает полиция, вор объяснил такие свои действия тем, что данные святые мощи обладают чудодейственной силой. Он хотел, чтобы эта сила царила в него доме.
"Мощи изъяты в качестве вещественных доказательств. Против мужчины открыто уголовное производство по ст.297 Уголовного кодекса Украины - надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего", - заявили правоохранители.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, религия, вор, храм, мощи
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