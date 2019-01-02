В Минобороны отреагировали на информацию о взятии «в плен» НВФ бойца ВСУ

02.01.2019 19:48

В Министерстве обороны Украины на данный момент уточняют информацию о возможном задержании украинского военнослужащего членами НВФ «ДНР». Об этомсообщил офицер пресс-службы Минобороны Украины Виталий Саранцев.

На вопрос о достоверности данного заявления представителей ОРДО, Саранцев отметил:

«Информация уточняется. Пока ничего конкретно сказать не можем».

Напомним, сегодня представители ОРДО заявили, что взяли в плен бойца ВСУ.

Источник: https://donpress.com