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Все устаканилось: Ходаковский сетует, что украинцам уже не интересна «ДНР»

02.01.2019 15:40
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Все устаканилось: Ходаковский сетует, что украинцам уже не интересна «ДНР»

Вести «республиканскую» пропаганду в Украине уже стало сложно, в том числе, потому, что люди уже не интересуются «Донецкой народной республикой». Об этом в ходе интернет-конференции заявил местный оппозиционер экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР», экс-командир незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский. 

«У нас произошло размежевание, мы варимся в собственном соку, а они – в собственном. И пересечение происходит изредка. Там нет желания интересоваться тем, о чем мы говорим, нет желания интересоваться нами. Все устаканилось. И, к сожалению, это тоже выступает препятствием к проведению нормальной агитационной работы… Проблема в том, что общество уже не интересуется», – сказал он.

Ходаковский отметил, что аналогичная тенденция наблюдается и в «ДНР» по отношению к Украине. «У нас сформировались свои взгляды, свои позиции, и мы редко когда заходим в их паблики, интересуемся их мнением. Ну, разве что, подискутировать, но с такими в соцсетях расправляются быстро – банят, жалобы пишут… Или людям просто не интересно», – продолжил он.

Оппозиционер дополнил, что ранее его окружение «плотно мониторило» события, которые происходят в Украине, теперь и им это стало не интересно.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, ДНР, Ходаковский
 
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