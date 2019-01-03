Елка, гвоздики и сигареты. В сети показали фото занесенной снегом могилы убитого главаря «ДНР»

03.01.2019 10:31

В одном из пабликов в социальной сети местные жители опубликовали фото с могилы убитого в результате взрыва в кафе «Сепар» экс-главаря «ДНР» Александра Захарченко.

Так, в комментарии к снимкам автор фото пишет:

«На могиле Александра Захарченко. 31 декабря. Первый новый год без Захарченко… Вечная память!».

На снимках показана занесенная снегом могила экс-главаря ОРДО на которой лежат немногочисленные цветы, еловые ветки, лампадки и стоит урна с недокуренными сигаретами.

Источник: donpress.com