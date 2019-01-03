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Главари НВФ опубликовали «видеопризнание» пленного бойца ВСУ. ВИДЕО
03.01.2019 19:32
Так называемый «начальник пресс-службы Управления НМ ДНР» Даниил Безсонов заявил, что после опубликования «показаний» пленного бойца ВСУ украинская сторона якобы «сделала из него дезертира.
Об этом он сообщил подконтрольным ОРДО СМИ,
По словам Безсонова, сейчас в подразделениях 128-й бригады, в которой якобы служил пленный сейчас «проводится проверка обстоятельств случившегося.
Напомним, о взятии подразделениями НВФ в плен бойца ВСУ стало известно 2 января.
Теги: Донбасс, видео, СМИ, показания, плен, дезертир, ДНР, ВСУ, НВФ
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