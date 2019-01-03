КПВВ ОРДО: огромные пешие очереди под Горловкой, на Марьинском направлении автомобили в два ряда

03.01.2019 11:50

Сегодня блокпосты Донетчины после праздничных дней собрали большие очереди как автомобильные, так и пешеходные.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает donpress.com.

Так, сегодня достаточно большие очереди наблюдаются на Бахмутском направлении. По словам очевидцев, пешая очередь насчитывает до 450 человек:

» Горловка По состоянию на 10:15 на блок посту 180 автомобилей, 18 автобусов, до 450 человек пешей очереди».

На Марьинском направлении собралась большая автомобильная очередь в два ряда:

«На 8−00 автомобильная в два ряда на подъем Моста пеших 100+»

Также, очевидцы отмечают, что из-за большого числа автомобилей, были вынуждены вернуться на своем авто в город и взять такси:

«Приехали в 8:40, стали 130е в общей очереди, льготы 80 машин, пеших 150−200. Впереди много бусов. Уехали в 9:00, поставили дома машину, взяли такси, приехали в 10:10. За это время наша очередь продвинулась метров на 100, +/-, пеших 160 человек»

При этом на «Каргиле» также есть проблемы:

На каргиле 60+ льготная, общая до моста. Суперльгота стоит в одной очереди с льготой.

На Мариупольском направлении, блокпосты в Еленовке сегодня собрали очередь из автомобилей:

«На Еленовке 130 машин»