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Архив - Донецкая область

Ликвидирован наемник из РФ с позывным «Колыма»

03.01.2019 10:49
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Ликвидирован наемник из РФ с позывным «Колыма»

На временно оккупированных территориях Донецкой области наемники из РФ несут потери в живой силе. Так, под временно оккупированной Горловки ликвидирован наемник из РФ с позывным «Колыма».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, под временно оккупированной Горловкой 29 декабря 2018 года ликвидирован российский наемник Филиппов Николай Владимирович с позывным «Колыма». О Филиппове известно, что он родился 22 марта 1967 года в городе Пушкино Московской области.



Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, Горловка, ликвидация, наемник, потери, РФ
 
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