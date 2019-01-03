Ликвидирован наемник из РФ с позывным «Колыма»

03.01.2019 10:49

На временно оккупированных территориях Донецкой области наемники из РФ несут потери в живой силе. Так, под временно оккупированной Горловки ликвидирован наемник из РФ с позывным «Колыма».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, под временно оккупированной Горловкой 29 декабря 2018 года ликвидирован российский наемник Филиппов Николай Владимирович с позывным «Колыма». О Филиппове известно, что он родился 22 марта 1967 года в городе Пушкино Московской области.