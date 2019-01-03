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Архив - Донецкая область

На Приазовье надвигается непогода первого уровня опасности

03.01.2019 13:18
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На Приазовье надвигается непогода первого уровня опасности

Спасатели предупредили об осложнении погодных условий.
Как сообщает 0629, 3 января на дорогах Украины, кроме юга, гололедица, в западных областях порывы ветра 15-20 м/с.
Днем 4 января синоптики прогнозируют значительные снегопады, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 м/с, местами в Приазовье 25 м/с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров; в ночь на 5 января ослабление осадков, днем ​​5 января прекращение осадков и погодных явлений.
"Осложнение погодных условий 4-5 января соответствует І уровню опасности (желтый)", - сообщили в ГСЧС.



Теги: Донбасс, опасность, ветер, гололед, Приазовье, прогноз погоды
 
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