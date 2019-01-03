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Сегодня утром 3 января на КПВВ проезда ожидали 185 транспортных средств
Сегодня утром, 3 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 января линию разграничения через КПВВ пересекли 19,5 тыс. человек и 2,6 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 4255 человек и 605 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 4425 человек и 855 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 4050 человек и 860 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 1210 человек и 315 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 5605 человек.
Сегодня утром на КПВВ проезда ожидали 185 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 20/30;
КПВВ «Марьинка» – 0/30;
КПВВ «Новотроицкое» – 45/30;
КПВВ «Гнутово» – 15/15.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
Алексей: «5:37. "Каргил" в Украину – на мосту»;
Сергей: «8:01. [Из Донецка]. На 8:00 автомобильная – в два ряда на подъем моста, пеших – 100+».
КПВВ «Новотроицкое»:
Роман: «5:58. Еленовка в Украину – 70 [машин] обычной очереди, и 20 льготы»;
Олег: «7:06. Еленовка – 120 [машин] обычной очереди и 30 – льгота»;
Алексей: «8:14. На Еленовке 130 машин».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, транспорт, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, ГПСУ
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