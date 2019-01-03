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У "Л-ДНР" розгорнули тренувальні табори в очікуванні російських "добровольців"
Командування російсько-окупаційних військ вживає заходів щодо посилення передових позицій з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ
Про це повідомляє Depo.Донбас з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Передбачається забезпечити чергову ротацію особового складу окремих передових підрозділів за рахунок "добровольців" - громадян Росії, які мають досвід військової служби та участі у бойових діях.
У зв'язку з цим, у тилових районах російсько-окупаційних військ на окупованих територіях Донецької і Луганської областей розгорнуто пункти прийому і обладнано польові табори для підготовки "російських добровольців" під час спеціалізованих курсів за специфічними військово-облікованими спеціальностями (артилеристи, навідники-оператори бойових машин, снайпери тощо).
"Після закінчення курсів, зазначений контингент буде розподілено для подальшого проходження служби у складі з'єднань і частин російсько-окупаційних військ",- йдеться у повідомленні.
Теги: Донбасс, тренировка, россияне, лагерь, ДНР, ЛНР, добровольцы
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