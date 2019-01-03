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«Утопаем в мусоре». Жители ОРДО жалуются на плохую работу коммунальщиков
Жители неподконтрольных украинскому правительству Макеевки и Донецка сообщают об ужасной ситуации с вывозом мусора. По их словам такая ситуация связана не только с новогодними праздниками.
Об этом пользователи сообщают в социальных сетях, передает donpress.com.
Так, в паблике публикуют фото на которых изображены переполненные мусорные баки, вокруг которых лежат кучи мусора и отмечают:
«Макеевка утопает в мусоре. Кто-то скажет, что это после нового года. Нет, такое и до нового года было».
Другие пользователи также возмущаются из-за мусорного коллапса и отмечают, что такая проблема есть даже в центре Донецка:
«И не только в Макеевке в Донецке тоже такая картина, я живу на бульваре Франко у нас раньше часто мусор забрали, сейчас хуже. А после нового года завал уже собаки растаскивают и запах жуткий»
«В Донецке на Грин плазе тоже самая история во дворах срач
Я молчу за частный сектор там где платим за вывоз мусора 2раза в неделю, а по факту если 1 раз приедут то хорошо»
«Да уж, а ведь с мусором и правда коллапс, за все время войны такого не было ни разу».
Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, праздники, мусор, Новый год, соцсети, мусорные контейнеры, ОРДО
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